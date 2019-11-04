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Техноблог

Xiaomi Mi Note 10 с пятью камерами представят 6 ноября

Презентация Xiaomi Mi Note 10 с пятью камерами пройдет 6 ноября в Испании. Смартфон станет европейской копией китайского смартфона Mi CC9 Pro, который представят на день раньше, 5 ноября. Об этом сообщает портал @hi-tech.

По его данным, главной особенностью Mi Note 10 станет камера из пяти модулей, основной — с разрешением 108 Мп.

Характеристики всех камер:

  • 5 Мп, телефото с пятикратным оптическим зумом;
  • 12 Мп, телефото с 2-кратным оптическим зумом для портретов;
  • 108 Мп, основная камера;
  • 20 Мп, широкоугольный объектив, 117 градусов;
  • Камера для макро, поддерживает фокусировку на расстоянии 1,5 см от объекта.

Камера на 108 Мп появилась еще в экспериментальном смартфоне Mi MIX Alpha, который до сих пор не продается. Так что на рынке ничего подобного нет.

Кроме того, в Mi Note 10 поставят процессор Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти и дисплей на 6,4 дюйма с Full HD-разрешением. Еще будет NFC для платежей, быструю зарядку на 30 Вт и отдельный разъем 3,5 миллиметра для наушников.

«По слухам, вместе с обычным смартфоном представят флагманскую версию Mi Note 10 Pro с процессором Snapdragon 855+», — пишет @hi-tech.
 
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