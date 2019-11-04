Xiaomi Mi Note 10 с пятью камерами представят 6 ноября

Презентация Xiaomi Mi Note 10 с пятью камерами пройдет 6 ноября в Испании. Смартфон станет европейской копией китайского смартфона Mi CC9 Pro, который представят на день раньше, 5 ноября. Об этом сообщает портал @hi-tech.
По его данным, главной особенностью Mi Note 10 станет камера из пяти модулей, основной — с разрешением 108 Мп.
Характеристики всех камер:
- 5 Мп, телефото с пятикратным оптическим зумом;
- 12 Мп, телефото с 2-кратным оптическим зумом для портретов;
- 108 Мп, основная камера;
- 20 Мп, широкоугольный объектив, 117 градусов;
- Камера для макро, поддерживает фокусировку на расстоянии 1,5 см от объекта.
Камера на 108 Мп появилась еще в экспериментальном смартфоне Mi MIX Alpha, который до сих пор не продается. Так что на рынке ничего подобного нет.
Кроме того, в Mi Note 10 поставят процессор Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти и дисплей на 6,4 дюйма с Full HD-разрешением. Еще будет NFC для платежей, быструю зарядку на 30 Вт и отдельный разъем 3,5 миллиметра для наушников.