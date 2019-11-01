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Ученые создали квантовую батарею, которую почти невозможно разрядить

Создана квантовая батарея, которую почти невозможно разрядить, сообщает phys.org.

Разработанная в недрах университета Альберты и Торонто в Канаде, новая квантовая батарея способна изменить представление человечества о хранении энергии. Такие батареи обязательно станут важным компонентом в разных устройствах. Но самое главное - они будут незаменимы в квантовых компьютерах, супермашинах, способных проводить огромное количество вычислений в секунду. Чтобы понять, как можно осуществить реализацию проекта, исследовательская группа изучила модель квантовой сети с высокой структурной симметрией как платформу для хранения энергии. Ученые также предложили метод разрядки накопленной энергии из батареи, в том случае, если это будет необходимо.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии по химии в 2019 году стали Джон Гуденаф (John Goodenough) из университета Техаса в Остине, Стэнли Виттингхэм (Stanley Whittingham) из университета Бингемтона (США) и Акира Есино (Akira Yoshino) сотрудник корпорации Asahi Kasei и университета Мейдзе. Премия присуждена им за разработку литий-ионных аккумуляторов. 

С разработкой новой квантовой батареи человечество шагнуло еще дальше.
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