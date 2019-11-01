Проверьте свой телефон. Новый вирус атаковал пользователей Android

Новый вирус атаковал пользователей Android. Вирус невозможно удалить с устройства, он поразил уже более сорока тысяч пользователей.

Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper. Особенность этого вредоносного ПО заключается в том, что оно поражает только устройства, работающие на операционной системе Android.

На официальном сайте компании сказано, что вредоносное программное обеспечение угрожает пользователям гаджетов, которые функционируют на базе операционной системы Android. Отмечается, что из-за вируса дисплеи устройств заполняет реклама, а также значительно уменьшается память самого гаджета.

По словам специалистов, вирус попадает на устройства вместе с другими приложениями и остается даже при условии их удаления. При этом сбрасывание настроек гаджета до заводских не позволяет избавиться от вируса. Согласно оценкам экспертов компании, вирус Xhelper поразил уже 45 тысяч Android-устройств. Отмечается, что сильнее всего от вредоносного ПО пострадали пользователи из России, Соединенных Штатов и Индии.