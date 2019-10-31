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Техноблог

Представлен дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать

Создан беспилотник, который не надо регистрировать. Новинка получила название DJI Mavic Mini. Его особенностью становится расширенная комплектация и тот факт, что он не требует регистрации.

Аппарат имеет вес 250 граммов, а это для многих может стать ключевым при выборе дрона. DJI Mavic Mini оценили в $400.

За $500 он будет предлагаться с комплектом Fly More, где, помимо дрона, пульта, аккумулятора и дополнительного набора лопастей (обычный комплект), предложат два дополнительных аккумулятора, сумку, три комплекта лопастей и защиту для них, а также контролер. Размеры дрона: 140 х 82 х 57 миллиментров в сложенном состоянии и 245 х 290 х 55 миллиметров в разложенном с лопастями.

Производитель заявляет, что на одном заряде аккумулятора DJI Mavic Mini проработает 30 минут. Его максимальная скорость составляет 47 километров в час, высота – 3 километра, а его 12-мегапиксельная камера закреплена на трехсоном стабилизаторе.
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