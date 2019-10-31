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Техноблог

Старые iPhone перестанут работать с 3 ноября

Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.

Как сообщает ToDay News Ufa, речь идет о владельцах iPhone 5, выпущенных в 2012 году. В случае не обновления мобильные устройства фактически превратятся в «кирпич», потеряв свою функциональность.

Те владельцы iPhone 5, кто не установит обновленную прошивку в срок до 3 ноября, не смогут пользоваться iCloud, App Store, почтой и интернетом.

Перед обновлением iPhone рекомендуется сделать резервную копию и восстановление с помощью ПК или Mac.  Отмечается, что в старой версии будет недоступно подключение по wi-fi или начнутся сбои. Apple советует перенести свои данные в облачное хранилище, после чего произвести обновление системы.
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