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Техноблог

Samsung представил концепцию нового складного смартфона

из интернета
Фото из интернета

Компания Samsung представила концепцию нового складного смартфона, пишет The Verge. Дисплей нового телефона можно сложить пополам.

Презентация прошла на внутренней конференции разработчиков. Название нового смартфона пока неизвестно, как и дата начала производства. Издание отметило, что новый смартфон напоминает обычный складной телефон благодаря тому, что его можно сложить до компактного размера.

«Он в принципе изменит представления о том, как можно использовать телефон», — заявил топ-менеджер компании Йонг Хю Сон. По его словам, новинку можно будет легко положить в карман.

Компания не раскрыла технические данные нового смартфона и не назвала, какие изменения в нем будут по сравнению с предыдущей моделью.

В начале сентября Samsung объявила о начале работы над своим вторым смартфоном со складным экраном, который можно будет сложить в квадрат дисплеем внутрь. Планируется, что диагональ экрана у смартфона составит 6,7 дюйма, и его оснастят фронтальной камерой в верхней части экрана и двумя основными камерами. Презентация устройства запланирована на первую половину 2020 года
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