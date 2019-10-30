Samsung представил концепцию нового складного смартфона

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Компания Samsung представила концепцию нового складного смартфона, пишет The Verge. Дисплей нового телефона можно сложить пополам.

Презентация прошла на внутренней конференции разработчиков. Название нового смартфона пока неизвестно, как и дата начала производства. Издание отметило, что новый смартфон напоминает обычный складной телефон благодаря тому, что его можно сложить до компактного размера.

«Он в принципе изменит представления о том, как можно использовать телефон», — заявил топ-менеджер компании Йонг Хю Сон. По его словам, новинку можно будет легко положить в карман.

Компания не раскрыла технические данные нового смартфона и не назвала, какие изменения в нем будут по сравнению с предыдущей моделью.

В начале сентября Samsung объявила о начале работы над своим вторым смартфоном со складным экраном, который можно будет сложить в квадрат дисплеем внутрь. Планируется, что диагональ экрана у смартфона составит 6,7 дюйма, и его оснастят фронтальной камерой в верхней части экрана и двумя основными камерами. Презентация устройства запланирована на первую половину 2020 года