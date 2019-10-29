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Техноблог

Новые наушники AirPods Pro с активным подавлением шума выпустила Apple

Компания Apple официально представила новые миниатюрные беспроводные наушники с активным шумоподавлением AirPods Pro. Об этом сообщил портал RG Digital.

В режиме активного шумоподавления наушники анализируют окружающий шум и компенсируют его звуковой волной такой же амплитуды. AirPods Pro поддерживают «прозрачный» режим, в котором окружающие звуки слышны одновременно с музыкой.

Apple
Фото Apple. Новые наушники AirPods Pro

Наушники устойчивы к воздействию пота и воды, поэтому подходят для активного образа жизни.

AirPods Pro поставляются в зарядном чехле вытянутой формы, который можно подзаряжать беспроводным способом или при помощи кабеля Lightning.

Apple
Фото Apple. Новые AirPods Pro и чехол

В режиме воспроизведения наушники работают до 4,5 часа с использованием режима шумоподавления, а с подзарядкой в чехле суммарное время работы увеличивается на более чем 24 часа. В комплекте поставляются силиконовые вкладыши трех разных размеров.
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