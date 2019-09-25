Крупнейший в мире аэропорт открыли в Китае

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» открыли сегодня в Пекине. Об этом сообщило издание China Daily.
По его данным, введение в эксплуатацию воздушной гавани запланировали на 30 сентября. Однако первые рейсы «Дасин» принял уже сегодня.
Строительство аэропорта начали пять лет назад и завершили 30 июня 2019 года.
Общий объем инвестиций в аэропорт составил около $11,7 миллиарда.
«Дасин» находится в
Аэропорт позволит оптимизировать потоки пассажиров. На момент открытия пропускная способность воздушной гавани составит около 45 миллионов пассажиров в год.