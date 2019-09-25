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Крупнейший в мире аэропорт открыли в Китае

Фото Xinhua. Аэропорт «Дасин» в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» открыли сегодня в Пекине. Об этом сообщило издание China Daily.

По его данным, введение в эксплуатацию воздушной гавани запланировали на 30 сентября. Однако первые рейсы «Дасин» принял уже сегодня.

Строительство аэропорта начали пять лет назад и завершили 30 июня 2019 года.

Общий объем инвестиций в аэропорт составил около $11,7 миллиарда.

«Дасин» находится в 46 километрах к югу от центральной части Пекина.

Аэропорт позволит оптимизировать потоки пассажиров. На момент открытия пропускная способность воздушной гавани составит около 45 миллионов пассажиров в год.
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