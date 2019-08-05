Это очень круто. Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Французский инженер Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей доске. Транслировал его полет телеканал BFM.

Изобретатель стартовал с пляжа близ коммуны Сангатт в воскресенье утром. Во время полета он успешно приземлился для дозаправки на специально установленную в проливе платформу. По данным организаторов, на преодоление маршрута в 35 километров Запате понадобилось около 22 минут, затем он приземлился между британскими городами Дувром и Сент-Маргарет Бэйем.

Первую попытку пересечь Ла-Манш француз предпринял 25 июля, однако она завершилась неудачей.

Летающая платформа Flyboard Air, на которой инженер отправился в путь, оборудована пятью небольшими реактивными двигателями, позволяющими ей разгоняться вместе с оператором до 195 км/ч, без оператора — для перевозки грузов — до 400 км/ч. Платформа может использоваться на высоте до 3-3,5 километра. В обычных условиях запаса топлива хватает на семь минут, двигатели работают на авиационном керосине.

Франки Запата отметил, что источником вдохновения для него стал подвиг французского авиатора Луи Блерио, который 25 июля 1909 года стал первым пилотом, которому удалось перелететь через Ла-Манш. На преодоление пути у него ушло 37 минут.