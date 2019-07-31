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Мощный игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro представили официально

Фото Twitter/@Sudhanshu1414. Xiaomi Black Shark 2 Pro

Компания Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который составит конкуренцию ранее выпущенному Asus ROG Phone 2. Об этом сообщил портал XDA Developers.

Самым главным нововведением смартфона стал 7-нанометровый чипсет Snapdragon 855 Plus и система жидкостного охлаждения. У него 12 гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт встроенной памяти в зависимости от комплектации.

За изображение отвечает 6,39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080×2340 пикселей, производитель подчеркнул, что задержка касания составляет всего 34,7 миллисекунды.

Смартфон получил два модуля задней камеры 48 мегапикселей и 13 мегапикселей. Разрешение фронтальной камеры — 20 мегапикселей.

Для разблокировки есть подэкранный сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора Black Shark 2 Pro составляет 4 000 мАч, предусмотрена функция быстрой зарядки на 27 Вт.

На выбор доступны сразу пять цветовых решений: черно-зеленый (Electric Ming Black), серо-голубой (Gray Ice Crystal), сине-оранжевый (Blue), оранжево-черный (Orange Blast) и фиолетово-синий (Purple Streamer).

Версия игрового смартфона Xiaomi на 128 гигабайт составит около $435, а модель с 256 гигабайтами — $580.

Со 2 августа смартфон станет доступен для покупки в Китае.
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