Гибкому смартфону Huawei Mate X улучшают прочность и готовят его к продажам

Гибкому смартфону Huawei Mate X улучшили прочность, добавили четвертую камеру и готовят его к продажам. Об этом сообщил портал XDA-Developers.

По его данным, также устройство получило увеличенную кнопку для отстегивания одной из складных частей. Выступающую часть корпуса, которая служит держателем, укрепили материалом, похожим на углеволокно.

Видимо, компании также удалось выпрямить место сгиба экрана, так как теперь в открытом состоянии смартфон больше похож на обычный планшет.

Фото XDA. Смартфон Huawei Mate X

Релиз Mate X должен был состояться этим летом. Однако затем Huawei заявила, что опасается неожиданных проблем, с которыми могут столкнуться пользователи при эксплуатации складного устройства, и перенесла релиз. Теперь его обещают выпустить не позже сентября 2019 года.

Но и этот срок пока не точный. В частности, президент мобильного подразделения Huawei Хе Ган сообщил, что аппарат все еще находится на этапе оптимизации, поскольку Huawei не может выпустить смартфон на рынок без соблюдения требований к качеству, пишет портал Gizchina.

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Хе Ган отметил, что создание такого смартфона подразумевает использование новых процессов, методов проектирования и другого.

«Эти новые процессы вызывают трудности и проблемы на разных уровнях развития. На деле проблем оказалось больше, чем предполагалось изначально», — рассказал он.

По его словам, всем должно быть ясно, что требования Huawei к качеству очень велики.

«Если устройство не будет соответствовать требованиям качества, мы не позволим ему поступить на рынок», — подчеркнул Хе Ган.

Huawei вложила значительные средства в разработку Mate X. В компании считают, что соперничество с Samsung в гонке по выпуску первого смартфона с гибким дисплеем не является ключевым моментом. Huawei гарантирует высокое качество продукции с хорошим потребительским опытом, поэтому смартфон не появится на рынке, пока не будет полностью к этому готов.