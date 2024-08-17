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Техноблог

Фото складывающегося втрое смартфона Huawei попали в интернет

Генерального директора Huawei Consumer Business Group Ричард Ю заметили с новым устройством, пока еще официально не представленным. Речь о смартфоне Huawei, экран которого складывается втрое. Фотографии опубликовало издание Gizmochina.

На изображении и его увеличенной версии видно новый гаджет в сложенном состоянии. Известный инсайдер Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo намекнул, что интригующий гаджет дебютирует вместе с другими продуктами Huawei осенью этого года.

gizmochina.com
Фото gizmochina.com. Складной телефон Huawei в руках генерального директора Huawei Consumer Business GroupРичарда Ю

Из-за особенностей складывания устройство выглядит толще, чем типичные телефоны с плоским экраном. При этом он все равно не такой громоздкий, как можно ожидать от подобного смартфона. Сообщается, что его толщина в пределах 5 миллиметров в разложенном виде и около 15 миллиметров в сложенном. Задняя камера использует круглый, центрированный модуль.

Предыдущие утечки указывают, что телефон имеет конструкцию со складыванием внутрь, складыванием наружу и двойным шарниром. Ожидается, что размер экрана составит около 10 дюймов. Фронтальная камера будет расположена в левой его части. Устройство оснастят процессором серии Kirin 9. Не исключено, что смартфон выпустят до Mate 70, который, вероятно, дебютирует в последнем квартале этого года.

По данным Digital Chat Station, Huawei может провести крупный запуск в сентябре в Китае. Помимо демонстрации первого в мире телефона со складывающимся втрое экраном, компания может анонсировать другие устройства, включая продукты линейки Nova 13 и смарт-часы Huawei Watch GT 5 с запоминающимся дизайном.

В настоящее время нет ясности, когда именно дебютирует новый складной смартфон Huawei и сколько он будет стоить.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/302318/
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