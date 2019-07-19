Huawei готовит к запуску Nova 5i Pro с четырьмя камерами.

Новинку оснастят экраном диагональю 6,26 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей с отверстием в левом углу под 32 Мп селфи-камеру. На спине система из четырех камер разрешением 48 МП, 8 МП, 2 МП и 2 Мп. Nova 5i Pro получит Kirin 810 и версии с 8 Гб оперативной и 128 Гб флэш-памяти, а также с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб флэш-памяти.

Питать устройство будет батарея емкостью 4000 мА•ч с поддержкой 20-ваттной зарядки, которая способна зарядить 50% за 30 минут. Huawei Nova 5i Pro будет работать под управлением EMUI на базе Android 9.0 Pie. Пока неизвестно, когда этот телефон выйдет на рынок, но, скорее всего, мы услышим об этом больше на предстоящей конференции разработчиков Huawei.