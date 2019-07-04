Сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Вчера вечером сотни тысяч пользователей не смогли загрузить фотографии в своих аккаунтах. Они сообщили о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.



Проблемы при пользовании приложения Instagram были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции и многих других стран.

Пользователи в основном жалуются на сбои в работе новостной ленты.

В Великобритании, Испании, Германии и других государствах также жалуются на проблемы с получением и отправкой сообщений в WhatsApp.

Что касается Facebook, то на сбои в работе соцсети жалуются в США, Великобритании, Франции и других странах. Пользователи заявляют о проблемах при загрузке фотографий.

Ранее интернет-пользователи из ряда государств сообщили о сбое в работе поисковой системы Google.

Сегодня социальные сети и мессенджеры работают в штатном режиме.

Поздно ночью по бишкекскому времени компания Facebook восстановила работу своих социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp после сбоя, начавшегося 3 июля.

«Сегодня многие пользователи столкнулись с проблемами при загрузке и отправке фото, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема полностью решена», — заявили в компании, заверив, что сервисы Facebook должны уже быть доступны на 100 процентов для всех.