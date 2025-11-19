Сбои в электронном дневнике связаны с переходом системы на новый сервер

В школах Бишкека проверили функционирование электронного дневника «Э-Кундолук». Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

Заместитель министра просвещения по цифровизации Лира Самыкбаева посетила столичные школы № 70 и 24. По ее словам, на прошлой неделе в работе «Э-Кундолук» наблюдались сбои в связи с переходом системы на новый сервер.

«На сегодня этот процесс завершен, и электронный дневник функционирует в штатном режиме», — заверили чиновники.

В ходе совещаний Лира Самыкбаева обсудила с учителями текущие трудности, с которыми они сталкиваются при использовании системы. Она выслушала замечания и предложения, подчеркнув, что учтут это при дальнейшей доработке электронного портала.

Среди предложений — расширение доступа классных руководителей к журналам посещаемости по всем предметам, возможность выбирать темы из готового календарно-тематического плана, заполнять темы уроков на неделю вперед и так далее.

Отметим, как сообщила 24.kg педагог одной из столичных школ, сложности возникают не только с электронным дневником, но и с электронным журналом. «Снова не можем зайти в систему, обещают до конца недели отредактировать», — заметила она.

Напомним, с 2025/26 учебного года Минпросвещения решило полностью отказаться от бумажных дневников и так называемых красных журналов.