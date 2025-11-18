22:55
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Общество

Сбой в Cloudflare. Х, Spotify, ChatGPT и десятки сайтов перестали работать

Проблемы возникли у множества сайтов, в том числе и у сервиса Downdetector, который фиксирует сбои в интернете. Об этом пишет Meduza.

В заявлении Cloudflare говорится, что компания «в курсе проблемы и расследует инцидент, который потенциально затрагивает несколько клиентов».

Также проблемы отмечаются в работе сайтов некоторых СМИ, в частности «Новой газеты Европа» и «Медиазоны».

Cloudflare — это американская компания, предоставляющая облачный сервис для веб-сайтов и интернет-приложений. В России сайты, пользующиеся ее услугами, испытывают проблемы еще с начала лета, хотя официально она не заблокирована. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351395/
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
В работе Signal, Zoom, Duolingo и других сервисов произошел сбой
Глобальный сбой произошел в работе сети Starlink, Илон Маск принес извинения
В работе информационных систем ЦОН в Кыргызстане наблюдается технический сбой
В Казахстане произошел сбой в работе государственных сайтов
Очередной масштабный сбой зафиксирован в Рунете
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Signal на территории России
Сбой в работе Windows затронул 8,5 миллиона устройств в мире
Сбой в работе самолетов, банков и поездов во всем мире не затронул Кыргызстан
По всему миру приостановлены авиаполеты и работа аэропортов: сбой в Windows
Плановая госпитализация работающих граждан задерживается. В ФОМС назвали причину
Популярные новости
Минэкономики установило предельные цены на&nbsp;мясо по&nbsp;всем регионам Кыргызстана Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Запускается новый маршрут электробусов &#8470;&nbsp;66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
18 ноября, вторник
22:48
Сбой в Cloudflare. Х, Spotify, ChatGPT и десятки сайтов перестали работать Сбой в Cloudflare. Х, Spotify, ChatGPT и десятки сайтов...
22:32
Борец Акжол Махмудов завоевал золото Исламских игр солидарности
22:25
В Бишкеке временно закрыли ночной клуб. Нарушал общественный порядок
22:03
Жители Бишкека сливают бытовые стоки, засоряя коллекторы. Проводится их очистка
21:52
Заседание Совета глав правительств стран ШОС. Подписан ряд документов