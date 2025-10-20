20:25
Общество

В работе Signal, Zoom, Duolingo и других сервисов произошел сбой

Из данных Down Detector известно о сбоях в работе Zoom, Signal, Slack, Canva, Roblox и многих других, пишет BBC News.

Затронуты также многие финансовые учреждения, включая британские банки Barclays, Lloyds и Bank of Scotland.

Инфраструктура Amazon Web Services (AWS) лежит в основе работы миллионов сайтов и платформ крупных компаний, от центров обработки данных AWS зависит работа многих популярных мобильных приложений.

Компания сообщила, что при обработке запросов к одной из конечных точек (endpoints) в регионе US-EAST-1 в Вирджинии возникает большое количество ошибок, и инженеры работают над выяснением причин и смягчением последствий.
