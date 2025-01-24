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Техноблог

Очередной масштабный сбой зафиксирован в Рунете

Россияне жалуются на массовые сбои в работе операторов и интернет-сервисов. Пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе мобильных операторов и многих других интернет-сервисов. Об этом свидетельствуют зафиксированные жалобы на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Жалобы и сбои фиксируются у абонентов «Ростелекома», мобильных операторов Yota, «МегаФон», T2, МТС, «Билайн», пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp, игровых сервисов Steam, платформ Twitch, а также Roblox, Genshin Impact и многих других сервисов.

В основном абоненты жалуются на общий сбой, проблемы с мобильным приложением, личным кабинетом, сайтом и сервисом оператора: у многих не работает мобильный и домашний интернет, а жалобы в основном поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Тверской, Вологодской и Ленинградской областей.

С чем связан массовый сбой, неизвестно.

Предыдущий масштабный сбой в Сети в РФ фиксировали 14 января.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/317848/
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