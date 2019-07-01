Санкции отменяются. США исключает Huawei из черного списка

«Американские производители восстановят продажи компонентов корпорации Huawei», — об этом, как сообщает информационная служба мобильного приложения «Россия — Китай: главное», заявил президент США Дональд Трамп 29 июня в Осаке на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки».

Продажи компонентов Huawei возобновятся в США в ближайшее время. По словам американского лидера, прибыль американских компаний от продажи продукции Huawei ежегодно составляла десятки миллиардов долларов.

Что касается исключения Huawei из черного списка Министерства торговли США, Трамп заявил, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни.

Ранее компания Google предупредила правительство США об угрозе национальной безопасности, которую может создать собственная операционная система Huawei. А крупнейшие технологические компании мира из-за обещанных президентом США санкций запретили сотрудникам контакты с представителями Huawei.