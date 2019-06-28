NASA показало удивительные облака Юпитера

NASA опубликовало фотографию вихревых облаков на поверхности Юпитера, которые образуют красивый рисунок. Она появилась на сайте Национального аэрокосмического агентства.

На фотографии можно увидеть все северное полушарие Юпитера, на планете постоянные штормы и ярко-белые облака.

Снимок собрали из четырех фотографий. Изучением Юпитера занимается спутник «Юнона». В конце мая он максимально близко подлетел к планете и сделал снимки с расстояния в 8 тысяч 600 километров .

Но подобные атмосферные картины на самой крупной планете Солнечной системы можно заметить в любое время.

Фото nasa.gov. Вихревые облака Юпитера

Аппарат «Юнона» изучает Юпитер с 2011 года. В его задачи входит изучение атмосферы — он передает на Землю данные о движении ветров на планете.