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Техноблог

Xiaomi назвали Redmi K20 Pro самым быстрым телефоном в мире

Фото из Интернета. Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi назвали Redmi K20 Pro самым быстрым телефоном в мире. Redmi K20 Pro был представлен в Китае в прошлом году с процессором Snapdragon 855.

Xiaomi выпустила в социальных сетях изображение тизера, в котором называет Redmi K20 Pro «самым быстрым телефоном в мире». Новый телефон Redmi был запущен вместе с Redmi K20 в Китае в конце прошлого месяца. Он оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 855 SoC и 8 ГБ оперативной памяти. Redmi K20 Pro конкурирует с OnePlus 7 Pro с помощью всплывающей селфи-камеры и встроенного датчика отпечатков пальцев.

Xiaomi не сообщает точную дату запуска Redmi K20 Pro в мире. Скорее всего, K20 Pro наряду с Redmi K20 дебютирует сначала в Индии в течение следующих шести недель.

Redmi K20 Pro с двумя SIM-картами работает под управлением Android Pie с MIUI. Смартфон располагает 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем full-HD+ (1080×2340 пикселей) с сенсором отпечатков пальцев. Под корпусом находится Snapdragon 855 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти.

Для фотографий и видео Redmi K20 Pro оснащен тройной фронтальной камерой, имеющей 48-мп, и объективом со значением диафрагмы f/1,75 в основной камере. Вторая дополнительная камера получила 13-мп датчик с широкоугольным объективом и 8-мп в третьей камере с диафрагмой f/2.4. Селфи-камера получила 20-мп сенсор и всплывающую конструкцию.

Redmi K20 получил 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, NFC, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Кроме того, в телефоне установлен аккумулятор емкостью 4 тысячи мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки 27 Вт.

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