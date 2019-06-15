Серийный автомобиль с автопилотом представили Volvo Cars и Uber

Volvo Cars и Uber стали на шаг ближе к выводу самоуправляемых транспортных средств на коммерческий рынок: компании представили серийный автомобиль, оснащенный технологией автономного вождения. Об этом сообщил сайт автомобильного концерна.

Автопилот получил специально доработанный внедорожник Volvo XC90. В оснащение машины входят несколько вспомогательных систем для рулевого управления и торможения, резервная аккумуляторная батарея. Если одна из основных систем не сработает, вспомогательные системы немедленно отреагируют и остановят автомобиль.

Набор сенсоров позволяет внедорожнику самостоятельно передвигаться в разных условиях, в том числе в городе. За работу автопилота отвечает программное обеспечение Uber.

Представленный серийный автомобиль с автопилотом является частью коммерческого соглашения между Volvo Cars и Uber. Его подписали в 2016-м с целью производства десятков тысяч автомашин с функцией автономного вождения в ближайшие годы.

Робомобиль, как утверждают разработчики, уже готов выехать на дороги общего пользования.

«К середине следующего десятилетия треть всех продаваемых нами автомобилей будет полностью автономной. Соглашение с Uber подчеркивает наше стремление стать основным поставщиком для ведущих мировых компаний по перевозке пассажиров», — заявили в компании Volvo Cars.