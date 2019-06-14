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Техноблог

Марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам, назвали эксперты

Фото пресс-службы Jaguar Land Rover

Лидером десяти автомобилей, владение которыми доставляет удовольствие, стал Land Rover. Об этом в опросе, который провели эксперты аналитического агентства «Автостат», заявили почти две трети (64 процента) владельцев данных автомобилей, пишет издание «АвтоПарк».

На второе место попал Lexus (об удовольствии владеть им заявили 59,5 процента хозяев), на третье — Mercedes-Benz (59,3 процента).

Далее идут Volvo (57,1 процента), Volkswagen (56,7 процента), Mitsubishi (52,5 процента), Kia (50 процентов), BMW (47,6 процента), Honda (47,2 процента) и Citroen (45,5 процента).

В опросе участвовали свыше 1 тысячи 800 автовладельцев, которые приобрели машины 2013-2018 годов выпуска. Всего в выборку попали 30 брендов.
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