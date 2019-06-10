Самые защищенные от угона автомобили назвали в России

Российский рейтинг защищенности автомобилей от угонов впервые представил Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Об этом сообщило РИА Новости.

Эксперты отобрали 10 марок автомобилей исходя из того, какие машины массово продают в России, какие чаще страхуют, и статистики угонов. В итоге в рейтинг включили пять классов машин по две марки в каждом. В дальнейшем список расширят.

Оценка штатной защиты машины проходила в четыре этапа: сначала изучалась защищенность от несанкционированного проникновения (250 баллов), затем — от запуска двигателя и движения (475), от изготовления дубликата ключа и смены номеров (225), учитывалось наличие мониторингового блока с возможностью подключения к нему блокировки двигателя (50).

Чем больше баллов заработал автомобиль, тем выше его защищенность от угона. Максимальная возможная оценка — тысяча баллов.

Самым защищенным оказался премиальный внедорожник Land Rover, заработавший 740 баллов.

На втором месте с 614 баллами расположилась Toyota Camry, на третьем — Volkswagen Tiguan, набравший 608.

От 500 до 600 баллов получили Skoda Rapid, Kia Rio, Kia Optima, Toyota Land Cruiser 200 и Toyota RAV4. Замыкают десятку плохо защищенные Hyundai Creta (444) и Renault Duster (379).