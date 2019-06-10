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Техноблог

Самые защищенные от угона автомобили назвали в России

Фото из интернета. Самый защищенный автомобиль — премиальный внедорожник Land Rover

Российский рейтинг защищенности автомобилей от угонов впервые представил Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Об этом сообщило РИА Новости.

Эксперты отобрали 10 марок автомобилей исходя из того, какие машины массово продают в России, какие чаще страхуют, и статистики угонов. В итоге в рейтинг включили пять классов машин по две марки в каждом. В дальнейшем список расширят.

Оценка штатной защиты машины проходила в четыре этапа: сначала изучалась защищенность от несанкционированного проникновения (250 баллов), затем — от запуска двигателя и движения (475), от изготовления дубликата ключа и смены номеров (225), учитывалось наличие мониторингового блока с возможностью подключения к нему блокировки двигателя (50).

Чем больше баллов заработал автомобиль, тем выше его защищенность от угона. Максимальная возможная оценка — тысяча баллов.

Самым защищенным оказался премиальный внедорожник Land Rover, заработавший 740 баллов.

На втором месте с 614 баллами расположилась Toyota Camry, на третьем — Volkswagen Tiguan, набравший 608.

От 500 до 600 баллов получили Skoda Rapid, Kia Rio, Kia Optima, Toyota Land Cruiser 200 и Toyota RAV4. Замыкают десятку плохо защищенные Hyundai Creta (444) и Renault Duster (379).
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