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Техноблог

iPhone уличили в передаче личных сведений пользователей сторонним лицам

Приложения телефонов iPhone передают по ночам личные сведения пользователя, а датчики следят за экраном устройства, позволяя контролировать интересы и устремления человека. Об этом говорится в исследовании газеты The Washington Post.

Издание провело анализ работы смартфона совместно с компанией Disconnect, которая специализируется на вопросах безопасности. В качестве контрольного образца выбрали аппарат обозревателя издания Джеффри Фоулера.

Оказалось, что именно ночью в свободное от трафика время iPhone проявляет особую активность. Некоторые приложения запрограммированы на запуск при подключении к зарядному устройству.

В течение недели в адрес сторонних адресатов передано 5 тысяч 400 сообщений.

Они включали номер владельца телефона, электронный адрес, точное местонахождение, а также цифровой отпечаток пальцев.

При этом личные сведения Джеффри Фоулера попали в базу данных компаний Microsoft OneDrive, Nike, Spotify и службу погоды компьютерного гиганта IBM.

Одно из приложений транслировало информацию, позволяющую установить личность владельца, что является нарушением правил о защите личных данных.

В общей сложности за месяц объем переданный телефоном сведений составил 1,5 гигабайта.

Производитель iPhone утверждает, что политики конфиденциальности соответствующих приложений предусматривает раскрытие лиц, с которыми пользователи поддерживает контакт. Однако часто это выражается только в примечании «мы можем поделиться вашими данными с третьими лицами».
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