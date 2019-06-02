22:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Новая планета Солнечной системы получила имя

Фото Depositphotos

Карликовая планета, которая находится рядом с Плутоном, получила имя Гунгун. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Новую планету Солнечной системы открыли всего 12 лет назад. Ее диаметр — 1 тысяча 500 километров. У Земли, для сравнения, — 12 тысяч 756,1 километра, у Плутона — 2 тысячи 376,6 километра.

Область, в которой располагается планета, начали исследовать в 1992 году. Сначала ученые считали, что там находятся лишь астероиды. Однако развитие техники помогло понять, что область наполнена карликовыми планетами.

Ученый Майкл Браун, который и открыл планету, объявил открытый конкурс на имя для нее. Ей предлагали присвоить имена скандинавского бога Вили, брата Одина, древнегерманской Хольды, но победил Гунгун — бог воды в китайской мифологии.
Ссылка:
просмотров: 569
Версия для печати
Материалы по теме
Поверхность Земли впервые сняли на видео из космоса в формате 4K
Ролик с «музыкой» нейтронных звезд создал «Роскосмос»
За все время работы МКС 25 раз пришлось уклоняться от космического мусора
Ученые получили первую в истории фотографию черной дыры
Илон Маск опубликовал фото «звездолета будущего»
Астрономы обнаружили «космического дракона», способного пожирать звезды
Опубликовано видео момента аварии ракеты «Союз МС-10» при старте на МКС
При старте ракеты «Союз» к МКС произошла авария. Экипаж жив
Чудо со шлангом. Космонавты раскрыли секреты стрижки на МКС
Захватывающие фото Эвереста и Великой Китайской стены из космоса
Популярные новости
На&nbsp;YouTube рекорд&nbsp;&mdash; появился первый канал со&nbsp;100 миллионами подписчиков На YouTube рекорд — появился первый канал со 100 миллионами подписчиков
Первое летающее такси Skai на&nbsp;водородном топливе представили немецкие инженеры Первое летающее такси Skai на водородном топливе представили немецкие инженеры
Ferrari представила новый суперкар с&nbsp;мощностью двигателя в&nbsp;тысячу лошадей Ferrari представила новый суперкар с мощностью двигателя в тысячу лошадей
Первый двухэтажный электроавтобус представила компания Hyundai Первый двухэтажный электроавтобус представила компания Hyundai
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств В MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; поздравило детей с&nbsp;праздником ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей с праздником
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»