Новая планета Солнечной системы получила имя

Карликовая планета, которая находится рядом с Плутоном, получила имя Гунгун. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Новую планету Солнечной системы открыли всего 12 лет назад. Ее диаметр — 1 тысяча 500 километров . У Земли, для сравнения, — 12 тысяч 756,1 километра , у Плутона — 2 тысячи 376,6 километра .

Область, в которой располагается планета, начали исследовать в 1992 году. Сначала ученые считали, что там находятся лишь астероиды. Однако развитие техники помогло понять, что область наполнена карликовыми планетами.

Ученый Майкл Браун, который и открыл планету, объявил открытый конкурс на имя для нее. Ей предлагали присвоить имена скандинавского бога Вили, брата Одина, древнегерманской Хольды, но победил Гунгун — бог воды в китайской мифологии.