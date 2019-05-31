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Техноблог

На YouTube рекорд — появился первый канал со 100 миллионами подписчиков

Фото @hi-tech. Скриншот рекордного YouTube-канала T-Series

Индийский канал T-Series, на котором ежедневно появляется несколько музыкальных клипов, побил рекорд всего YouTube — у него 100 миллионов подписчиков. Об этом сообщил портал @hi-tech.

T-Series долго соревновался с популярным блогером PewDiePie, который еще в 2018 году был самым популярным на YouTube. Но в итоге индийские музыкальные клипы и трейлеры к фильмам вырвались в лидеры.

Канал T-Series зарегистрировали на YouTube в 2006-м, но видео начали появляться только через четыре года. На канале почти 10 лет каждый день появляется около пяти новых роликов. Но бурный рост популярности канала начался в 2018 году — канал каждый месяц прибавлял 3-5 миллионов подписчиков.

Канал собрал 90 миллионов новых подписчиков всего за три года.

Проигравший в гонке PewDiePie отстает несильно — сейчас у него чуть больше 96 миллионов подписчиков.
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