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Техноблог

Трон из «Игры престолов», летающая тарелка и другие невероятные компьютеры

Computex — главная выставка компьютерного «железа» в мире. Значительная часть его производителей родом именно с острова Тайвань. И здесь же выпускают самые крутые моддинговые ПК, сообщил портал @hi-tech.

Почти на каждом стенде выставки Computex-2019 можно встретить сразу несколько моддинговых компьютерных корпусов, рассматривать которые можно очень долго.

Они удивляют встроенными экранами, переливающимися диодами и булькающей разноцветной охлаждающей жидкостью. Как максимум — поражают тем, что с виду и на компьютеры-то не похожи.
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