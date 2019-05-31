Трон из «Игры престолов», летающая тарелка и другие невероятные компьютеры

Computex — главная выставка компьютерного «железа» в мире. Значительная часть его производителей родом именно с острова Тайвань. И здесь же выпускают самые крутые моддинговые ПК, сообщил портал @hi-tech.

Почти на каждом стенде выставки Computex-2019 можно встретить сразу несколько моддинговых компьютерных корпусов, рассматривать которые можно очень долго.

Они удивляют встроенными экранами, переливающимися диодами и булькающей разноцветной охлаждающей жидкостью. Как максимум — поражают тем, что с виду и на компьютеры-то не похожи.