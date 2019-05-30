Самый необычный игровой ноутбук показала компания Intel

Компания Intel разработала игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами, которые приподнимаются из корпуса на специальной подставке. Об этом сообщил портал The Verge.

Основной 15,6-дюймовый экран оказывается на уровне глаз игрока, а чуть ниже располагается широкий дисплей на 12,3 дюйма .

Дополнительный экран используется в играх — на нем можно показывать карту, информацию о «здоровье» и наличии боеприпасов и что угодно еще.

Конструкция из шарниров используется не только для поднятия экранов, это еще и система вентиляции. Открытая крышка дает дополнительный приток воздуха.

Прототип работает на 8-ядерном процессоре Intel и не самой новой видеокарте NVIDIA GTX 1060 с разгоном. В теории, в корпусе можно разместить и более современные комплектующие.

Еще в ноутбуке стоит камера для слежения за глазами Tobii — чтобы понимать, что игрок посмотрел на нижний экран. Это можно использовать для переключения режима экрана, например, запускать чат из стрима или в месседжере.

Honeycomb Glacier — пока прототип. Intel не раскрывает детали будущего проекта: когда он может дойти до коммерческой реализации и сколько будет стоить.