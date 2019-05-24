Самый опасный в мире ноутбук выставили на аукцион за $1,2 миллиона

Художник Гуо О Донг и компания Deep Instinct, занимающаяся кибербезопасностью, выставили на аукцион самый опасный в мире ноутбук. Следить за торгами можно на специальной странице, где ведется прямая трансляция с двух камер.

Покупателям предлагают 10-дюймовый ноутбук Samsung 2008 года выпуска, который работает под управлением Windows XP. В комплекте идет шнур питания.

Устройство полностью изолировано от интернета и другой техники.

Сейчас за ноутбук предлагают $1 миллион 200 тысяч 750. Но цена меняется и столь высока из-за того, что на Samsung установлены шесть самых опасных компьютерных вирусов. Суммарно они успели нанести ущерб на $95 миллиардов:

ILOVEYOU — распространяется по e-mail и через файлообменники, успел поразить более 500 тысяч компьютеров, нанеся ущерб на $15 миллиардов;

MyDoom — компьютерный червь-спамер, предположительно созданный российскими хакерами. Убытки от него составили $38 миллиардов;

SoBig — отправляет сам себя другим пользователям по почте, создает копии файлов и вредит работе других программ. Вред от него оценили в $37 миллиардов;

WannaCry — в 2017 году поразил 200 тысяч компьютеров в 150 странах и причинил убытки на $100 миллионов. Шифрует данные системы и требует выкуп в криптовалюте;

DarkTequila — крадет банковские и корпоративные данные даже без интернета, стоил многим компаниям миллионы долларов;

BlackEnergy — использовался в кибератаке, которая вызвала масштабное отключение электроэнергии на Украине зимой 2015 года.

Самый опасный ноутбук получил название «Постоянство хаоса». Продавец отмечает, что он продается как произведение искусства, поскольку в США запрещено распространение вредоносного ПО.