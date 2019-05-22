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Техноблог

Поверхность Земли впервые сняли на видео из космоса в формате 4K

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный российской ракетно-космической корпорацией «Энергия», впервые запечатлел на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Британская компания Sen успешно протестировала свою орбитальную систему потоковой передачи видео в формате сверхвысокой четкости 4К, находящуюся на борту спутника. Это первая в мире система потоковой передачи видео в формате 4K с космического аппарата, благодаря которой можно рассмотреть поверхность планеты в сверхчетком разрешении.

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Система состоит из шести видеокамер, две из которых подвижные, а также компьютера, управляющего ими и обрабатывающего потоковое видео.

Спутник EgyptSat-A проходит летные испытания под управлением российских специалистов, по завершении которых его передадут египетской стороне. Все системы космического аппарата работают штатно.

На первом в мире видеоролике поверхности Земли в формате сверхвысокой четкости 4К можно рассмотреть, в частности, Средиземное и Красное моря.
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