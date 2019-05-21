Bentley выпустила для поклонников книгу об истории марки за 200 тысяч фунтов

Британская автомобильная марка Bentley представила дорогие аксессуары для поклонников. Об этом сообщило издание «За рулем».

Фолиант Bentley Centenary Opus посвящен 100-летию марки. Книга выйдет ограниченным тиражом в 607 экземпляров и будет самым тяжелым изданием в мире, как заявляет компания, — вес тома оценивается в 30 килограммов .

По содержанию все три версии, которые предлагают покупателям, одинаковые. В книге рассказано о прошлом, настоящем и будущем марки, о гоночных успехах Bentley и знаковых персонах в ее истории. Отличаются издания только оформлением.

Версия Centenary Edition (500 экземпляров) за 3 тысячи фунтов получит просто кожаную обложку, для которой можно выбрать один из четырех цветов.

Вариант Mulliner Edition (100 экземпляров) стоит 12,5 тысячи фунтов и включает фотографии Polaroid, 56 сделанных вручную акварелей на шелковой бумаге, алюминиевый чехол для книги и кусок передней левой покрышки Michelin от прототипа Bentley Speed, выигравшего в Ле-Мане в 2003 году.

Самым дорогим будет том 100 Carat Edition (всего семь экземпляров) за 200 тысяч фунтов — это цена нового Bentley Continental GT. Книгу инкрустируют 100 каратами бриллиантов, платиной или белым золотом по выбору покупателя.