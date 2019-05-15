Хотите лучше спать? Разработано идеальное одеяло Hush с охлаждением

На площадке Indiegogo показали «умное» одеяло, которое помогает лучше спать. Проект собрал почти $1 миллион, сообщил портал @hi-tech.
Одеяло Hush использует принципы терапии глубокого сенсорного давления — когда человек расслабляется от небольшого давления на все тело, например, крепких объятий. Это позволяет быстрее засыпать и спать крепче.
Дополнительно представили облегченную модель Hush Ice. Это одеяло использует ту же технологию сенсорного давления, но лучше охлаждается, чтобы помочь телу быстрее остыть. Дело в том, что во сне температура человека понижается, поэтому в жаре сложнее спать.
За самую маленькую и простую модель одеяла Hush создатели просят $139. Модель с охлаждением стоит $149. Поставки запланированы на июль.