18:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Хотите лучше спать? Разработано идеальное одеяло Hush с охлаждением

На площадке Indiegogo показали «умное» одеяло, которое помогает лучше спать. Проект собрал почти $1 миллион, сообщил портал @hi-tech.

Одеяло Hush использует принципы терапии глубокого сенсорного давления — когда человек расслабляется от небольшого давления на все тело, например, крепких объятий. Это позволяет быстрее засыпать и спать крепче.

Читайте по теме
Apple проследит за вами, пока вы спите
Одеяло имитирует давление за счет распределения веса — оно будто обволакивает человека. Поэтому его надо подбирать под себя не по размеру, а по весу. Например, самая маленькая модель Hush весит 7 килограммов — она подойдет людям от 45 до 75 килограммов. Для более крупных людей и пар нужно брать увеличенные модели.

Дополнительно представили облегченную модель Hush Ice. Это одеяло использует ту же технологию сенсорного давления, но лучше охлаждается, чтобы помочь телу быстрее остыть. Дело в том, что во сне температура человека понижается, поэтому в жаре сложнее спать.

За самую маленькую и простую модель одеяла Hush создатели просят $139. Модель с охлаждением стоит $149. Поставки запланированы на июль.
Ссылка:
просмотров: 1044
Версия для печати
Материалы по теме
Первый «умный» пешеходный переход появился в Казахстане
Женскую сумку с гибким дисплеем представила Louis Vuitton
Дротики с GPS — новые технологии дорожной полиции США
«Умное» окно с огромным дисплеем представила Atmoph
«Умные» очки от Huawei позволяют слушать музыку и говорить по телефону
Новая разработка позволит заряжать телефон Xiaomi всего за 17 минут
Гаджет для забывчивых людей разработала компания Panasonic
Пульт дистанционного управления всеми приборами выпустила Xiaomi
Apple Watch анализируют данные о работе сердца с ошибками
Техномода: производители объединили серьгу и беспроводной наушник
Популярные новости
Xiaomi захватила лидерство в&nbsp;рейтинге самых мощных смартфонов Xiaomi захватила лидерство в рейтинге самых мощных смартфонов
Десятка самых продаваемых автомобилей в&nbsp;истории Десятка самых продаваемых автомобилей в истории
Первый &laquo;умный&raquo; пешеходный переход появился в&nbsp;Казахстане Первый «умный» пешеходный переход появился в Казахстане
Дешевый iPhone XR&nbsp;2019 года показали на&nbsp;видео. Выглядит необычно Дешевый iPhone XR 2019 года показали на видео. Выглядит необычно
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов