Хотите лучше спать? Разработано идеальное одеяло Hush с охлаждением

На площадке Indiegogo показали «умное» одеяло, которое помогает лучше спать. Проект собрал почти $1 миллион, сообщил портал @hi-tech.

Одеяло Hush использует принципы терапии глубокого сенсорного давления — когда человек расслабляется от небольшого давления на все тело, например, крепких объятий. Это позволяет быстрее засыпать и спать крепче.

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7 килограммов

75 килограммов

Одеяло имитирует давление за счет распределения веса — оно будто обволакивает человека. Поэтому его надо подбирать под себя не по размеру, а по весу. Например, самая маленькая модель Hush весит— она подойдет людям от 45 до. Для более крупных людей и пар нужно брать увеличенные модели.

Дополнительно представили облегченную модель Hush Ice. Это одеяло использует ту же технологию сенсорного давления, но лучше охлаждается, чтобы помочь телу быстрее остыть. Дело в том, что во сне температура человека понижается, поэтому в жаре сложнее спать.

За самую маленькую и простую модель одеяла Hush создатели просят $139. Модель с охлаждением стоит $149. Поставки запланированы на июль.