10:52
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Власть

В Сети завирусились кадры с Дональдом Трампом, засыпающим на мероприятии

В Сети завирусились кадры с Дональдом Трампом, засыпающим на мероприятии, которое проходило в Белом доме.

На опубликованных фотографиях и видео видно, как во время презентации с участием представителей фармацевтических компаний Eli Lilly и Novo Nordisk, касающейся снижения цен на препараты для похудения, американский президент несколько минут с трудом сохраняет веки открытыми и трет глаза.

Его противники уже воспользовались этим, чтобы поднять вопрос об эффективности работы главы Соединенных Штатов, отмечает CNN.

«Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, одного из его главных противников, опубликовала фотографии с мероприятия и подписала: «Сонный Дон вернулся», — сообщила телекомпания.

Представитель Белого дома Тейлор Роджерс заявил журналистам, что «президент не спал, более того, он говорил все время и отвечал на многочисленные вопросы прессы».

Ранее сам Дональд Трамп неоднократно высмеивал своего предшественника Джо Байдена, называя его «Сонный Джо».
Ссылка: https://24.kg/vlast/350238/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Украинский вопрос. Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Будапеште
В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Дональд Трамп пригрозил «уничтожить исламистов» в Нигерии
Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Корее. Главные итоги рандеву
Трамп «зажег» в Японии — станцевал перед американскими военными на авианосце
В США популярность Дональда Трампа упала до рекордного минимума
США и Япония заключили сделку, объявив о «золотом веке» в отношениях двух стран
Дональд Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на саммит «С5+1»
Как выглядит Белый дом после решения Трампа построить бальный зал
Дональд Трамп отменил запланированную ранее встречу с президентом России
Популярные новости
В&nbsp;Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и&nbsp;США В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Коррупция в&nbsp;Токмоке: бывшего мэра и&nbsp;чиновников осудили на&nbsp;11&ndash;13 лет Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на&nbsp;территорию России Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
10:50
На сцене Бишкекского драмтеатра состоялась премьера спектакля «Дядюшкин сон» На сцене Бишкекского драмтеатра состоялась премьера спе...
10:43
Султан Раев получил Международную литературную премию имени Исмаила Гаспринского
10:39
В Сети завирусились кадры с Дональдом Трампом, засыпающим на мероприятии
10:38
В Кыргызстане стартовала агитация: соцсети заполнились лозунгами и портретами
10:35
Самый длительный шатдаун в США преодолен: сенаторам удалось договориться