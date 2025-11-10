В Сети завирусились кадры с Дональдом Трампом, засыпающим на мероприятии, которое проходило в Белом доме.

На опубликованных фотографиях и видео видно, как во время презентации с участием представителей фармацевтических компаний Eli Lilly и Novo Nordisk, касающейся снижения цен на препараты для похудения, американский президент несколько минут с трудом сохраняет веки открытыми и трет глаза.

Его противники уже воспользовались этим, чтобы поднять вопрос об эффективности работы главы Соединенных Штатов, отмечает CNN.

«Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, одного из его главных противников, опубликовала фотографии с мероприятия и подписала: «Сонный Дон вернулся», — сообщила телекомпания.

Представитель Белого дома Тейлор Роджерс заявил журналистам, что «президент не спал, более того, он говорил все время и отвечал на многочисленные вопросы прессы».

Ранее сам Дональд Трамп неоднократно высмеивал своего предшественника Джо Байдена, называя его «Сонный Джо».