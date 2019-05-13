Десятка самых продаваемых автомобилей в истории

Британское издание Autocar опубликовало список самых продаваемых автомобилей всех времен и народов.
Журналисты проанализировали статистику продаж более 60 моделей различных мировых брендов. В результате на первой позиции рейтинга оказалось семейство Toyota Corolla. C момента старта продаж в 1966 году по настоящее время японская компания реализовала 45,5 миллиона таких авто.
На второй позиции Ford F-Series — полноразмерный пикап, выпускаемый более шестидесяти лет, который и сейчас остается одним из самых успешных авто в истории компании Ford. Всего продали более 39 миллионов пикапов.
Тройку замкнул легендарный Volkswagen Golf — с 1974-го по настоящее время модель разошлась тиражом 34,8 миллиона штук.
На четвертой позиции хэтчбек Opel/Vauxhall Corsa (18,3 миллиона проданных машин с 1982 года по настоящее время).
На пятой строчке ВАЗ-2105, который продавался в ряде стран как Lada Riva и Lada Nova. C 1980 по 2015 год в мире продано 18 миллионов таких автомобилей.
Шестая позиция рейтинга — у японской Honda Civic, которая с 1972-го по настоящее время разошлась тиражом 17,3 миллиона экземпляров. Кстати, в 2021 году дебютирует следующее поколение этой модели.
Седьмая строчка рейтинга — Renault Clio (c 1991-го по настоящее время продали 14,6 миллиона экземпляров), восьмая — у Hundai Elantra (c 1990 года реализовано 13,4 миллиона машин), девятая — у BMW 3 Series (с 1975-го по настоящее время продали 13,3 миллиона). Замкнул «десятку» Oldsmobile Cutlass (с 1961 по 1999 год реализовали 11,9 миллиона экземпляров).
Autocar отметил, что эмблема Oldsmobile перестала появляться на новых машинах в апреле 2004-го в связи с ликвидацией американского бренда.