Десятка самых продаваемых автомобилей в истории

Британское издание Autocar опубликовало список самых продаваемых автомобилей всех времен и народов.

Журналисты проанализировали статистику продаж более 60 моделей различных мировых брендов. В результате на первой позиции рейтинга оказалось семейство Toyota Corolla. C момента старта продаж в 1966 году по настоящее время японская компания реализовала 45,5 миллиона таких авто.

На второй позиции Ford F-Series — полноразмерный пикап, выпускаемый более шестидесяти лет, который и сейчас остается одним из самых успешных авто в истории компании Ford. Всего продали более 39 миллионов пикапов.

Тройку замкнул легендарный Volkswagen Golf — с 1974-го по настоящее время модель разошлась тиражом 34,8 миллиона штук.

На четвертой позиции хэтчбек Opel/Vauxhall Corsa (18,3 миллиона проданных машин с 1982 года по настоящее время).

Фото из интернета. ВАЗ-2105. «18 миллионов владельцев Lada Riva и Lada Nova вполне могли ошибаться», — написали британские журналисты

На пятой строчке ВАЗ-2105, который продавался в ряде стран как Lada Riva и Lada Nova. C 1980 по 2015 год в мире продано 18 миллионов таких автомобилей.

Шестая позиция рейтинга — у японской Honda Civic, которая с 1972-го по настоящее время разошлась тиражом 17,3 миллиона экземпляров. Кстати, в 2021 году дебютирует следующее поколение этой модели.

Седьмая строчка рейтинга — Renault Clio (c 1991-го по настоящее время продали 14,6 миллиона экземпляров), восьмая — у Hundai Elantra (c 1990 года реализовано 13,4 миллиона машин), девятая — у BMW 3 Series (с 1975-го по настоящее время продали 13,3 миллиона). Замкнул «десятку» Oldsmobile Cutlass (с 1961 по 1999 год реализовали 11,9 миллиона экземпляров).

Фото из интернета. Oldsmobile Cutlass. Этого американского бренд больше нет

Autocar отметил, что эмблема Oldsmobile перестала появляться на новых машинах в апреле 2004-го в связи с ликвидацией американского бренда.