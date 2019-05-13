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Техноблог

Женскую сумку с гибким дисплеем представила Louis Vuitton

Бренд Louis Vuitton на выставке LV Cruise 2020 в Нью-Йорке показал две сумки с большими цветными дисплеями. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В качестве эксперимента Louis Vuitton сделала два прототипа сумок — с одним большим дисплеем и с двумя маленькими. В первом случае использовали AMOLED-матрицу с разрешением 1920×1440 пикселей. На подиуме экраны сумок прокручивали случайные изображения города.

Сумки имеют непрямую форму, поэтому дисплеи пришлось слегка изогнуть. Компания не говорит, кто стал производителем матриц.

Представители модного бренда отметили, что так компания ищет новые пути развития. Но пока нет информации, появятся ли такие сумки в продаже.

Louis Vuitton любит эксперименты с современными технологиями — в начале года представили беспроводные наушники за $1 000. Оказалось, компания взяла наушники Master & Dynamic MW07 и добавила свой логотип. Из-за этого цена поднялась в три раза.
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