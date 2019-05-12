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Техноблог

Дешевый iPhone XR 2019 года показали на видео. Выглядит необычно

Фото Steve H.McFly @OnLeaks

Блогер и инсайдер Стив Макфлай, он же OnLeaks, поделился видеороликом издания PriceBaba, на котором запечатлен трехмерный рендер смартфона, фигурирующего под кодовым названием iPhone XR 2. Об этом сообщило издание RG Digital.

Дизайн устройства, по мнению авторов видео, не претерпит особых изменений. Главные перемены коснутся основной камеры, которая станет двойной и разместится на квадратном «пеньке» на задней крышке. Камера нынешнего iPhone XR одинарная и располагается в маленьком круглом окошке.

Фото Steve H.McFly @OnLeaks
Ранее похожий рендер в сотрудничестве с OnLeaks выпустил сайт Digit.in. Квадратный «пенек» виртуальной модели содержит три камеры и вспышку.

Смартфоны Apple традиционно показывает в конце сентября. Таким образом, до анонса осталось больше полугода, и слепо верить всем видео и картинкам, которые делают даже авторитетные инсайдеры, пока особо не стоит.
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