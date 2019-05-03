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Техноблог

В Кыргызстане собираются контролировать интернет-трафик

В Кыргызстане разработан проект постановления правительства об утверждении положения о порядке учета и контроля входящего и исходящего интернет-трафика. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, Совет безопасности решением от 18 декабря 2018 года поручил налоговой и таможенной службам, Минэкономики и Госкомитету информационных технологий и связи обеспечить внедрение механизмов, позволяющих вести учет входящего/исходящего интернет-трафика в Кыргызстане. Выполняя это поручение, Минэконом и разработал проект постановления кабмина.

«Документ предусматривает порядок внедрения аппаратно-программного комплекса по анализу, учету и регулированию входящего и исходящего трафика, взаимодействие государственных органов по обмену данными по учету входящего и исходящего трафика в Кыргызстане и порядок их использования в целях налогового администрирования», — говорится в сообщении.
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