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Техноблог

В Германии полиция нанесла удар по даркнету

В Германии задержали трех предполагаемых администраторов незаконной торговой площадки в даркнете. Об этом сообщило Deutsche Welle.

Следователи из Германии выявили вторую по величине нелегальную торговую площадку в даркнете — скрытой части интернета. На платформе Wall Street Market выставляли на продажу похищенные данные, поддельные документы и наркотики, заявил представитель генпрокуратуры Германии.

По его словам, в конце апреля задержали трех предполагаемых администраторов платформы в возрасте 22, 29 и 31 года. Они проживали на западе ФРГ.

У организаторов площадки в даркнете были данные более чем миллиона пользовательских учетных записей.

Продавцами на платформе числились почти 5,5 тысячи лиц, а непосредственно в «продаже» находилось более 63 тысяч наименований товаров.

При обыске в домах обвиняемых обнаружили компьютеры, с которых управляли платформой. Изъяты более 550 тысяч евро наличными, «шестизначные» суммы в криптовалюте, дорогие автомобили. У одного из них также обнаружили огнестрельное оружие.

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В США следователи арестовали двух подозреваемых, предположительно, продававших наркотики через Wall Street Market.

По сообщению генпрокуратуры ФРГ, проведено масштабное международное расследование с участием правоохранительных органов США и Нидерландов, а также полицейского управления Европола.

Даркнет — анонимная и неконтролируемая часть интернета, недоступная обычным поисковым системам типа Google. Он работает децентрализовано, доступ к нему осуществляется через специальные браузеры, которые маршрутизируют зашифрованные сообщения через несколько серверов, чтобы замаскировать местоположение пользователя. Так пользователи могут сохранять практически полную анонимность. Кроме того, фактически может существовать одновременно не один, а множество даркнетов.
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