Интернет-мошенник притворился известным актером и украл сотни тысяч фунтов

Интернет-мошенник, выдавая себя за известного голливудского актера Джейсона Стейтема, обманул британку на сотни тысяч фунтов через WhatsApp. Об этом сообщило «Би-би-си».

В полицию обратилась женщина с северо-запада Англии, рассказав, что «безжалостный» мошенник выманил у нее «целое состояние». Он воспользовался уязвимым эмоциональным состоянием женщины, которая недавно потеряла мать и жениха. Мошенник связался с ней, когда она оставила несколько комментариев на официальной странице Джейсона Стейтема. Женщина решила, что актер решил лично пообщаться с ней.

После общение перешло в WhatsApp — «Стейтем» отправил ей сотни сообщений в течение нескольких месяцев. Женщине показалось, что она строит отношения с актером: он заявил, что якобы любит ее, и попросил помочь с деньгами, сказав, что гонорар за новый фильм задерживают. Жертва произвела ряд выплат мошеннику на общую сумму в сотни тысяч фунтов.

Согласно последним исследованиям, сейчас у взрослого человека существенно больше шансов стать жертвой мошенничества в интернете, чем быть ограбленным на улице (по крайней мере, для Англии). В Сети бум такого рода преступлений: только в одном Манчестере (где произошел данный случай) число их жертв достигает одной тысячи в месяц.