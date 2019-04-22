Ролик с «музыкой» нейтронных звезд создал «Роскосмос»

«Роскосмос» опубликовал на YouTube видео с «музыкой» пульсаров — быстро вращающихся нейтронных звезд. Об этом сообщили «Известия».

Как пояснили в российской корпорации, чтобы услышать звезды, их радиосигналы перевели в звуковые волны.

«Так звучит космический «оркестр» из 26 пульсаров, которые наблюдали наши ученые в рамках проекта «Радиоастрон». Звуковой ряд создан на основе данных космического телескопа «Спектр-Р», — поясняется в подписи к видео.

Специалисты отметили, что сигналы от пульсаров можно использовать как эталоны времени и ориентиры для спутников.

В ролике представлены звуки звезд B0329+54, B0525-21 и других.