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Ролик с «музыкой» нейтронных звезд создал «Роскосмос»

Фото Global Look Press/NASA

«Роскосмос» опубликовал на YouTube видео с «музыкой» пульсаров — быстро вращающихся нейтронных звезд. Об этом сообщили «Известия».

Как пояснили в российской корпорации, чтобы услышать звезды, их радиосигналы перевели в звуковые волны.

«Так звучит космический «оркестр» из 26 пульсаров, которые наблюдали наши ученые в рамках проекта «Радиоастрон». Звуковой ряд создан на основе данных космического телескопа «Спектр-Р», — поясняется в подписи к видео.

Специалисты отметили, что сигналы от пульсаров можно использовать как эталоны времени и ориентиры для спутников.

В ролике представлены звуки звезд B0329+54, B0525-21 и других.
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