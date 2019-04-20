Куда попадают iPhone после «смерти» и что с ним происходит дальше

Как Apple избавляется от iPhone, которые полностью завершают свой жизненный цикл, рассказало издание CNET.

На складе площадью почти один квадратный километр в Остине, штат Техас, Apple перерабатывает детали «мертвых» iPhone. На складе трудится робот по имени Дейзи, который умеет разбирать 15 различных моделей iPhone со скоростью до 200 единиц в час. Apple планирует лицензировать технологию для других компаний.

В дальнейшем Apple хочет производить свои продукты целиком из переработанных материалов.

В 2019 году компания выпустит свой 1,5-миллиардный iPhone.

В среднем один iPhone проходит через руки двух или трех владельцев пока не отправится в переработку. Производитель хочет, чтобы покупатели не хранили старые устройства «в ящике стола», а возвращали в оборот — новым владельцам или на переработку.

Фото James Martin/CNET. Дейзи за работой

Из батарей iPhone Дейзи извлекает кобальт для производства новых аккумуляторов. Припой используется повторно на 100 процентов. Алюминий из рамки переработанных iPhone идет на корпуса для MacBook Air.

В 2018 году Apple получила по программе трейд-ин порядка 9 миллионов iPhone. 7,8 миллиона из них отремонтировали, 1,2 миллиона — разобрал Дейзи.