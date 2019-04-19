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Техноблог

В WhatsApp появятся анимированные стикеры

Фото РИА Новости. Мессенджер получит анимированные стикеры в ближайших обновлениях

Разработчики мессенджера WhatsApp намерены улучшить стикеры за счет анимации. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Функция скоро должна появиться в последних обновлениях для Android, iOS и Web-версии. Анимированные наклейки включат в наборы стикеров. Судя по опубликованному Wabetainfo видео, в приложении реализуют предварительный просмотр анимированных стикеров.

После отправки стикеры навсегда останутся анимированными (в отличие от GIF-файлов, которые воспроизводятся в течение нескольких секунд).

WhatsApp также работает над включением поддержки новых стикеров в приложения для iOS и Android, но появиться обновления могут в разное время.
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