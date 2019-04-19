В WhatsApp появятся анимированные стикеры

Разработчики мессенджера WhatsApp намерены улучшить стикеры за счет анимации. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Функция скоро должна появиться в последних обновлениях для Android, iOS и Web-версии. Анимированные наклейки включат в наборы стикеров. Судя по опубликованному Wabetainfo видео, в приложении реализуют предварительный просмотр анимированных стикеров.

После отправки стикеры навсегда останутся анимированными (в отличие от GIF-файлов, которые воспроизводятся в течение нескольких секунд).

WhatsApp также работает над включением поддержки новых стикеров в приложения для iOS и Android, но появиться обновления могут в разное время.