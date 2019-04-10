В Камбодже обнаружили редчайшие древние захоронения

Во время дорожных работ в городе Прей Венг, который расположен в семидесяти километрах от столицы Камбоджи, рабочие нашли древние захоронения. Об этом сообщило Anadolu Agency.

Археологи говорят, что гробницы датируются периодом между I и V веками нашей эры. В данный момент они заняты исследованием останков и артефактов.

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2,3 метра

«Пять могил расположены в верхнем слое земли, одна на глубине. Рабочие нашли инструменты и другие предметы, захороненные вместе с телами», — отметил камбоджийский чиновник.

До V века на этой территории существовало первое кхмерское государство Бапном со столицей в Вадхьяпуре.

Находки того периода случаются редко, поэтому обнаружение гробниц может многое рассказать о ранних годах цивилизации в этом районе. На сегодня основной источник знаний о Бапноме — это древние китайские хроники.