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Техноблог

«Яндекс» привлекут к ускорению интернета в Узбекистане

Фото Inkazan.ru

Министерство информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и российская компания «Яндекс» занялись вопросом размещения CDN-серверов IT-гиганта. Об этом сообщило агентство «Фергана».

По ее данным, серверы облегчат местным пользователям доступ к сервисам «Яндекса» и помогут увеличить скорость загрузки веб-сайтов.

CDN (Content Delivery Network) — сервис передачи данных для неограниченного количества пользователей по всему миру с сохранением максимальной скорости загрузки независимо от места нахождения как источника контента, так и его потребителя.

У технологии есть несколько недостатков, в том числе упрощенная схема блокировки сервера. Если правительство отключит CDN, то разом перекроет доступ ко всем сайтам сети.

Мининфоком и «Яндекс» договорились разработать дорожную карту активизации сотрудничества на 2019-2020 годы. Кроме того, российские специалисты окажут помощь в сфере IT-образования. В частности, создадут партнерские программы с Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми и Университетом Инха в Ташкенте.

Российский IT-гигант в 2018 году запустил в Узбекистане ряд сервисов. В Ташкенте заработало «Яндекс.Такси» — сервис онлайн-заказа такси. В ноябре запустили сервис «Яндекс.Махалля», разделенный на 11 сообществ по числу районов Ташкента. Он предназначен для обсуждения местных новостей, проблем и событий, размещения объявлений и предоставления услуг местным бизнесом. Позднее узбекистанцы получили доступ к услуге «Яндекс.Погода».
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