23:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Новые изображения Xiaomi Mi 9 полностью раскрыли дизайн флагмана

Флагман китайской компании Xiaomi — Mi 9 — должны представить через неделю, 20 февраля. Новые фото, появившиеся в интернете, показывают дизайн смартфона, пишет портал @hi-tech.

Xiaomi Mi 9 получит каплевидный вырез. Нижняя рамка будет немного уже, чем у Mi 8, а вот боковые остались прежними.

Флагман получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с покрытием Gorilla Glass 5. На задней панели флагмана вертикальная тройная камера. Основным будет 48-мегапиксельный сенсор, сопряженный с 12-мегапиксельным вторичным сенсором и датчиком глубины.

На фото синий и черный варианты Mi 9, но, скорее всего, будут и другие цвета. Сканер отпечатков расположен под дисплеем. Кнопка слева отвечает за вызов интеллектуального помощника.

Mi 9 получит чип Snapdragon 855 и аккумулятор емкостью 3 500 милиампер в час с поддержкой быстрой зарядки. В наличии чип NFC и порт USB-C. Основная версия получит 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти.

Предполагается, что Xiaomi Mi 9 будет стоить около 4 тысяч юаней, или около 40 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Xiaomi показала работу уникального сканера отпечатка пальцев
Xiaomi показала свой самый необычный смартфон
Складной смартфон Xiaomi с гибким экраном показали на видео
Новый Xiaomi Mi 9. Инсайдеры «слили» характеристики флагмана
Самый мощный смартфон Xiaomi поступил в продажу
Топовый раздвижной смартфон Mi MIX 3 представила китайская Xiaomi
Новый флагман от Xiaomi ломает цены на рынке топовых смартфонов
Характеристики суперсмартфона Mi Mix 3 слили в Интернет
Бюджетный Xiaomi Redmi 6 Pro показали на качественных фото и рендерах
Популярность растет. Xiaomi установила фантастический рекорд по продажам
Популярные новости
Смартфоны с&nbsp;самым мощным излучением при разговорах определили эксперты Смартфоны с самым мощным излучением при разговорах определили эксперты
В&nbsp;новых iPhone XS&nbsp;и&nbsp;XS&nbsp;Max трескается стекло фотокамер В новых iPhone XS и XS Max трескается стекло фотокамер
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;сутки ГУОБДД зарегистрировало 761 нарушение «Безопасный город». За сутки ГУОБДД зарегистрировало 761 нарушение
Пять самых надежных кроссоверов в&nbsp;мире выбрали американские эксперты Пять самых надежных кроссоверов в мире выбрали американские эксперты
Бизнес
Beeline: У&nbsp;любви нет даты Beeline: У любви нет даты
E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из&nbsp;самых продвинутых в&nbsp;СНГ E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из самых продвинутых в СНГ
Тариф для всей семьи от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!
Выбираем подарки на&nbsp;День влюбленных вместе с&nbsp;MegaCom Выбираем подарки на День влюбленных вместе с MegaCom