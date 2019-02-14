Новые изображения Xiaomi Mi 9 полностью раскрыли дизайн флагмана

Флагман китайской компании Xiaomi — Mi 9 — должны представить через неделю, 20 февраля. Новые фото, появившиеся в интернете, показывают дизайн смартфона, пишет портал @hi-tech.

Xiaomi Mi 9 получит каплевидный вырез. Нижняя рамка будет немного уже, чем у Mi 8, а вот боковые остались прежними.

Флагман получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с покрытием Gorilla Glass 5. На задней панели флагмана вертикальная тройная камера. Основным будет 48-мегапиксельный сенсор, сопряженный с 12-мегапиксельным вторичным сенсором и датчиком глубины.

На фото синий и черный варианты Mi 9, но, скорее всего, будут и другие цвета. Сканер отпечатков расположен под дисплеем. Кнопка слева отвечает за вызов интеллектуального помощника.

Mi 9 получит чип Snapdragon 855 и аккумулятор емкостью 3 500 милиампер в час с поддержкой быстрой зарядки. В наличии чип NFC и порт USB-C. Основная версия получит 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти.

Предполагается, что Xiaomi Mi 9 будет стоить около 4 тысяч юаней, или около 40 тысяч сомов.