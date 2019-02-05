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Техноблог

Компания Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Компания Puma разработала собственные кроссовки с автоматической шнуровкой. Точная настройка посадки обуви возможна благодаря технологической платформе Fit Intelligence (FI), сообщил портал RG Digital.

«Умные» кроссовки предназначены для тренировок и бега на короткие дистанции. Они изготовлены из дышащего материала и имеют микромотор, который через систему кабелей зашнуровывает обувь. Функция интеллектуального восприятия изучает форму стопы каждого пользователя и адаптирует кроссовки под физические особенности.

Настраивать обувь можно с помощью приложения для смартфона и через Apple Watch.

Puma предлагает всем желающим принять участие в бета-тестировании FI. Испытатели смогут оставить отзыв об удобстве использования, дизайне, разработке и пригодности кроссовок для повседневной жизни. Для этого надо зарегистрироваться в программе FI Beta Test через приложение PUMATrac, доступное в App Store и Google Play.

В продажу самозашнуровывающиеся кроссовки поступят в 2020 году.
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