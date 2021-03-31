Американский рэпер выпустил кроссовки с человеческой кровью. Nike подала в суд

Nike подала в суд Восточного округа Нью-Йорка иск на компанию MSCHF, которая вместе с рэпером Lil Nas X выпустила «сатанинские кроссовки» с каплей человеческой крови и пентаграммами. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, продажа кроссовок приурочена к выходу клипа Lil Nas X на песню Montero, в котором музыкант опускается в ад и встречается с сатаной. Видео вызвало споры в соцсетях — рэпера обвинили в оскорблении чувств верующих.

Кроссовки созданы на основе одной из самых популярных моделей Nike Air Max’97 и выпущены ограниченной серией в 666 пар. В каждой паре пузырек воздуха наполнен 60 кубическими сантиметрами красных чернил с добавлением одной капли человеческой крови.

Выпуск кроссовок спровоцировал критику со стороны американской консервативной общественности, призвавшей к бойкоту продукции Nike.

«MSCHF и их неправомерно созданная «Сатанинская обувь» могут посеять непонимание и создать ошибочные ассоциации между продуктами MSCHF и Nike. Это было сделано без одобрения или разрешения Nike, и мы никоим образом не связаны с этим проектом. Nike пострадала, продолжает страдать и/или, вероятно, понесет ущерб своим товарным знаком, деловой репутацией, который деньги не могут компенсировать», — объясняет в иске компания.