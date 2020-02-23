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Техноблог

Улучшенную версию кроссовок, которые шнуруются сами, выпустила Nike

Фото 9to5toys. Nike представила кроссовки Adapt BB 2.0

Компания Nike представила кроссовки Adapt BB 2.0 — улучшенную версию кроссовок, которые шнуруются сами. Они уже поступили в продажу, сообщил RG Digital.

Второе поколение кроссовок имеет более совершенную технологию подгонки по ноге, дополнительную амортизацию в носовой части и увеличенный вес (это, по мнению спортсменов, гораздо удобнее). Дизайнеры упростили процесс надевания обуви и использовали для изготовления высокотехнологичные материалы.

Как и первая версия, Adapt BB, кроссовками можно управлять через приложение для смартфона: они подключаются к гаджету через Bluetooth. Заряжать их надо раз в две недели, поместив на специальный беспроводной коврик.

Купить Adapt BB 2.0 можно на официальном сайте Nike за $400. Первая версия кроссовок стоила $350.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144446/
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