Улучшенную версию кроссовок, которые шнуруются сами, выпустила Nike

Компания Nike представила кроссовки Adapt BB 2.0 — улучшенную версию кроссовок, которые шнуруются сами. Они уже поступили в продажу, сообщил RG Digital.

Второе поколение кроссовок имеет более совершенную технологию подгонки по ноге, дополнительную амортизацию в носовой части и увеличенный вес (это, по мнению спортсменов, гораздо удобнее). Дизайнеры упростили процесс надевания обуви и использовали для изготовления высокотехнологичные материалы.

Как и первая версия, Adapt BB, кроссовками можно управлять через приложение для смартфона: они подключаются к гаджету через Bluetooth. Заряжать их надо раз в две недели, поместив на специальный беспроводной коврик.

Купить Adapt BB 2.0 можно на официальном сайте Nike за $400. Первая версия кроссовок стоила $350.