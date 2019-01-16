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Техноблог

Nike представила «умные» кроссовки с автошнуровкой

Nike представила новое поколение самозашнуровывающихся кроссовок Nike Adapt BB. Теперь они не только сами затягиваются, но и управляются со смартфона, сообщил портал @hi-tech.

В кроссовках Adapt BB появился более умный механизм затягивания. Он адаптируется под изменения ноги, например, от длительной игры в баскетбол, и усиливает или ослабляет давление, чтобы человек чувствовал себя комфортно.

С помощью приложения на смартфоне можно настраивать режимы и изменять давление обуви вручную. Если телефона нет под рукой, есть кнопки на подошве.

На самом деле у кроссовок даже нет привычных шнурков, да и процесс затягивания выглядит внешне незаметно.

С новой моделью Nike кроссовки с автоматической шнуровкой становятся доступнее, хотя все еще дорого. Новая модель стоит $350. Предыдущая версия HyperAdapt 1.0 стоила в два раза дороже.
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